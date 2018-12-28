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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Показательные выступления по керлингу проходят на площади Куйбышева

28 декабря 2018 17:48
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Тренировку проводит руководитель Федерации кёрлинга Самарской области Виктор Богатов.
На катке на площади Куйбышева со стороны Красноармейской проходит показательная тренировка по кёрлингу!

Тренировку проводит руководитель Федерации кёрлинга Самарской области Виктор Богатов, передает пресс-служба горадминистрапции.

Видео здесь.
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