Показательные выступления по керлингу проходят на площади Куйбышева
28 декабря 2018 17:48
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Тренировку проводит руководитель Федерации кёрлинга Самарской области Виктор Богатов, передает пресс-служба горадминистрапции.
Видео здесь.
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