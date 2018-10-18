Под флагом ЦСКА: инструктор Дарья Левина преодолела марафон «Путь к роднику» в четверке лучших

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В процессе преодоления дистанции участники дважды пересекли границу частей света - сначала из Азии в Европу, а затем обратно. Прямо на перевале, у северного подножья горы Беркут, установлен обелиск «Европа-Азия», из основания которого вытекает Родник. В честь этого Родника марафон и получил свое название.Несмотря на сложнейший маршрут и трудности в пути, армейская спортсменка финишировала четвертой среди женщин и поделилась своими эмоциями с пресс-центром самарского филиала ЦСКА:- Марафон "Путь к роднику" превзошёл все мои ожидания: думала обычная трасса - асфальт, небольшие подъемчики. Бежать предстояло 21 км. Если коротко, место потрясающее в этом посёлке: лес, озера, виды на дальние хребты уральских гор. Но о том, что такое сотовая связь, можно забыть. Впрочем, с другой стороны, это замечательно. Пошёл снег. Но я еще не представляла, что меня ждёт... Знала только - бежим один круг. Старт! Бегу. Трасса - огонь – находка для спортсмена: полное бездорожье, грязь, лес, горы, немного асфальта - километров 5. Добежала! Ребята, это было мегафантастически! Эмоции не передать, это вам не по равнине бегать, для меня дистанция схожа с трейлом!Отметим, что участница марафона – новый инструктор в спортивном центре г. Екатеринбург самарского филиала ЦСКА. Дарья Левина - спортсменка с волжских берегов из Тольятти. Не смотря на юный возраст, девушка КМС по лёгкой атлетике и КМС по стрельбе из лука, победительница чемпионата России по ачери-кроссу (бег по пересеченной местности и стрельба из лука) и на данный момент входит в основной состав сборной России по стрельбе из лука. В спортивном центре Дарья Левина ставит перед собой амбициозные задачи - развитие лёгкой атлетики, ачери-кросса и возрождение такого спортивного направления, как хоккей с мячом. Девушка уже приступила к занятиям с ребятами 5-6 лет, но планирует обучать и взрослых.Самарский филиал ЦСКА благодарит Дарью Левину за верность армейскому флагу, яркие эмоции, желает ей новых побед и успехов на профессиональном поприще в спортивном центре, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара