Победу в командном чемпионате мира по мотогонкам на льду одержала сборная России
11 февраля 2018 23:34
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Победу празднует российская сборная в составе Дмитрия Колтакова из Уфы, Дмитрия Хомицевича из Каменска-Уральского и Даниила Иванова - капитана тольяттинской команды «Мега-Лада». Серебро досталось Швеции, а бронза — Австрии.
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