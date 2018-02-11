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11 февраля в городе Шадринске победу в командном чемпионате мира по мотогонкам на льду одержала сборная России.Победу празднует российская сборная в составе Дмитрия Колтакова из Уфы, Дмитрия Хомицевича из Каменска-Уральского икапитана тольяттинской команды «Мега-Лада». Серебро досталось Швеции, а бронза — Австрии.