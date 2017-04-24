Победителем турнира «Золотая шайба» среди девушек стала команда «Олимп» из Республики Татарстан

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21 апреля 2017 года в Оренбурге состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей межрегионального турнира по хоккею «Золотая шайба» среди команд девушек Приволжского федерального округа. В течение трёх дней на ледовом поле дворца спорта «Звёздный» за победу боролись шесть команд в составе 97 спортсменок 2001-2004 годов рождения из Республик Башкортостан и Татарстан, Кировской, Нижегородской, Самарской областей и Пермского края.Кубками и грамотами также отмечены успехи команд «Грация» из Самарской области и «Скиф» из Нижегородской области, занявших соответственно второе и третье места. Тренеры и игроки команд, вошедших в призовую тройку, получили медали и грамоты. Команды, не занявшие призовых мест, награждены почётными грамотами за участие в соревнованиях. Всем участницам турнира вручены памятные подарки от имени губернатора Оренбургской области.