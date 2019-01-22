Победа в первом матче на сборе: "Крылья Советов" – "Жилина" – 1:0
22 января 2019 16:53
146
Контрольный матч.
"Крылья Советов" – "Жилина" (Словакия) – 1:0 (0:0)
Гол на 54 минуте забил Павел Яковлев, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
388
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
293
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
592
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7816
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8333
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8066
Спорт в регионе
22 января 2019 16:53
Гол на 54 минуте забил Яковлев. Спорт в регионе
145
22 января 2019 13:44
Организационное совещание состоялось в городской администрации. Спорт в регионе
149
21 января 2019 18:54
Сборная команда Самарской области заняла 6 место. Спорт в регионе
302
21 января 2019 18:41
Они завоевали 3 медали. Спорт в регионе
277
21 января 2019 18:23
Все стартовые взносы участников будут направлены на адресную помощь детям Самарской области. Спорт в регионе
317
21 января 2019 12:45
Он уже лишился поста в руководстве «Крыльев Советов». Спорт в регионе
312
20 января 2019 11:55
Контракт голкипера с заключен до конца нынешнего сезона. Спорт в регионе
484
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
678
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
858
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1084
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
943
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1270
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
880
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1659
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1452
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1801
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2166
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2391
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3619
Мероприятия
«Умный четверг» в парке «Россия – Моя история»: состоится встреча с актером Самарского ТЮЗа Алексеем Елхимовым
В Самарской области отметят День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады