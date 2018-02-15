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По подсчетам экспертного центра Brand Analitycs, фигуристка Медведева стала самой популярной фигурой в российских соцсетях
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По подсчетам экспертного центра Brand Analitycs, фигуристка Медведева стала самой популярной фигурой в российских соцсетях

15 февраля 2018 23:14
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Также в топ популярных фигур вошел и болельщик из США, развернувший российский флаг на трибуне.
Как пишет РБК, россияне активно обсуждают зимние Игры в Пхёнчхане, а больше всего сообщений в социальных сетях касается российской фигуристки Евгении Медведевой, подсчитал экспертный центр Brand Analitycs (результаты исследования есть в распоряжении РБК).

Всего Евгении Медведевой с начала Олимпиады посвятили 15,1 тыс. сообщений, и это в два с лишним раза больше, чем постов и комментариев с упоминанием ее ближайших конкурентов по этому рейтингу — фигуристки Алины Загитовой (6,8 тыс. сообщений) и шорт-трекиста Семена Елистратова (6,3 тыс.).

Эксперты учитывали как отдельные сообщения в социальных сетях, так репосты и комментарии под спецпроектами, видео- и текстовыми трансляциями, которые вели средства массовой информации на своих страничках.

​На четвертом месте по популярности оказался болельщик из американского штата Окленд Филип Вахуда. Он пронес на церемонию открытия зимних Игр в Пхёнчхане российский флаг и развернул его на трибуне. По его словам, он сделал это, чтобы «поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов». Россияне посвятили Вахуде 3,3 тыс. сообщений в социальных сетях, подсчитали эксперты.

Волнует россиян и судьба биатлониста Антона Шипулина и шорт-трекиста Виктора Ана, которые не принимают участия в Олимпийских играх из-за решения Международного олимпийского комитета. Каждого из них с начала Олимпиады россияне упоминали более 2,5 тыс. раз.

В дуэте керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой, выигравших прорывную для России бронзовую медаль в парных соревнованиях, Брызгалова интересует россиян меньше, чем ее напарник и муж: Крушельницкого упомянули в сообщениях свыше 2,3 тыс. раз, а Брызгалову — 1,8 тыс. раз.

Всего за первые дни Олимпийских игр пользователи социальных сетей из России опубликовали свыше 500 тыс. сообщений и комментариев о спортсменах, соревнованиях и других событиях Олимпиады.

Для своего исследования эксперты Brand Analytics проанализировали русскоязычные сообщения с упоминанием Олимпийских игр в Twitter, Facebook, Instagram, «Одноклассниках», «ВКонтакте», YouTube и др. Из выборки были исключены пользователи за пределами России и сообщения спам-ботов. ​Исследование проводилось с 10 по 12 февраля 2018 года.

Олимпийские игры в Пхёнчхане стартовали 8 февраля.



Фото:   Фото: Globallookpress
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