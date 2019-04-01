Пловцы Самарской области завоевали 5 медалей на чемпионате России среди спортсменов с ПОДА

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В чемпионате выступали сильнейшие пловцы страны, среди них 23 заслуженных мастера спорта, 14 мастеров спорта международного класса, 47 мастеров спорта России и более 110 кандидатов в мастера спорта. По регламенту соревнований в заплывах вместе участвовали спортсменыразличных классов (присваиваются спортсменам по степени поражения опорно-двигательного аппарата) и призеры определялись с помощью баллов IPC (международного паралимпийского комитета).Сергей Сухарев завоевал золото на дистанциях 50 метров вольным стилем и серебро на дистанции 100 метров вольным стилем. Вячеслав Ленский выиграл золото на дистанции 100 метров вольным стилем и бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем. Кроме того, он набралбольше всех очков IPC среди спортсменов Самарской области (более 5 тысяч). Кирилл Пульвер стал третьим на дистанции 100 метров вольным стилем.В чемпионате также принимали участие Яна Костина (тренер – Николай Яськов, в своем классе S1 трижды была первой), Альбина Петрукович (в классе S9 была второй), Марина Запевалова, Василий Беляев, Татьяна Безногова, Константин Ганечкин, Егор Щевелев (тренерыспортсменов – Галина Сухарева, Анжелика Матвеева, Лариса Олейникова),В общекомандном зачете Самарская область заняла 7 место, передает пресс-служба облправительства.