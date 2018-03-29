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Пловцы Самарской области завоевали 11 медалей на чемпионате России среди спортсменов с ПОДА
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Пловцы Самарской области завоевали 11 медалей на чемпионате России среди спортсменов с ПОДА

29 марта 2018 15:09
83
В соревнованиях принимали участие более 170 спортсменов из 38 регионов страны. Самарскую область представляли 10 пловцов, которые завоевали 11 медалей (3 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых) и установили 6 новых рекордов России.
В Краснодаре завершился чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимали участие более 170 спортсменов из 38 регионов страны. Самарскую область представляли 10 пловцов, которые завоевали 11 медалей (3 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых) и установили 6 новых рекордов России.

Сергей Сухарев завоевал 2 золота (50 метров вольным стилем, 100 метров комплексным плаванием), 2 серебра (100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием), 1 бронзу (100 метров на спине). Также в его активе новый рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем (24,46 секунды). Вячеслав Ленский выиграл золото (100 метров на спине) и 2 бронзы (100 метров брассом, 100 метров комплексным плаванием). Константин Ганечкин стал бронзовым призером на дистанции 100 метров на спине. Марина Запевалова получила серебро на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Алексей Кныш финишировал третьим на дистанции 100 метров комплексом. Также необходимо отметить выступление Яны Костиной (тренер – Николай Яськов). Согласно регламенту соревнований, она плыла вместе со спортсменками, имеющими менее тяжелый класс поражения, и в число призеров не попала. Тем не менее, по своему классу (S1) она установила сразу пять новых рекордов России.

Также в чемпионате участвовали Кирилл Пульвер, Альбина Петрукович и Василий Беляев, которые выполнили норматив мастера спорта России. Татьяна Безногова значительно улучшила свои личные результаты.

В общекомандном зачете Самарская область заняла 8 место, сообщает пресс-служба облправительства. 
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