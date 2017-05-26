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Пилотажная группа ЦСКА/Самара примет участие в показательных выступлениях на слете «Юнармии» в Москве

26 мая 2017 16:47
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В пилотажной группе пять вертолетов, четыре – МИ-2 и МИ-8. Вертолетчики на своих машинах выполнят пролет с флагами России, Вооруженных Сил РФ, движения «Юнармия» и ЦСКА. Также с вертолетов будет произведено показательное десантирование парашютистов.
Сегодня с аэродрома «Кряж» из Самары в Москву отправилась пилотажная группа ЦСКА/Самара для участия во II Слете Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В воскресенье, 28 мая, в небе над столичным парком «Патриот» армейские вертолетчики примут участие в показательных выступлениях.

В пилотажной группе пять вертолетов, четыре – МИ-2 и МИ-8. Вертолетчики на своих машинах выполнят пролет с флагами России, Вооруженных Сил РФ, движения «Юнармия» и ЦСКА. Также с вертолетов будет произведено показатеное десантирование парашютистов.

В составе пилотажной группы ЦСКА/Самара признанные лидеры мирового вертолетного спорта, абсолютные чемпионы мира и Всемирных воздушных игр. Летчики ЦСКА/Самара постоянные участники авиационных праздников.

Экипажи вертолетов-знаменосцев МИ-2 возглавляют:

- военный летчик 1- го класса, подполковник запаса – заслуженный мастер спорта России, капитан сборной команды России по вертолетному спорту, двукратный абсолютный  чемпион мира, абсолютный чемпион Всемирных воздушных игр Виктор Коротаев;

- военный летчик 1-го класса, подполковник запаса заслуженный мастер спорта России, единственный в мире четырехкратный абсолютный чемпион мира по вертолетному спорту Владимир Зябликов;

- военный летчик 2-го класса, мастер спорта международного класса России, 3-х кратная абсолютная чемпионка мира по вертолетному спорту среди женщин, многократная чемпионка России по вертолётному спорту, единственная девушка в пилотажной группе Елена Прокофьева;

- военный летчик 1 класса, подполковник запаса, заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион Мира, многократный чемпион СССР Виктор Дегтярь.

На легендарном вертолете Ми-8 ЦСКА/Самара под командованием заместителя начальника аэроклуба самарского филиала ЦСКА, подполковника запаса Сергея Космачева парашютисты выполнят прыжок с высоты 1500 метров.

Во время II Слета «Юнармии» мастерство вертолетчиков ЦСКА/Самара оценят свыше 2000 юнармейцев, представляющих региональные штабы организации. 

Мероприятие откроет министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. На слете планируется подвести итоги работы за отчетный период и определить основные направления развития движения «Юнармия», сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.

Фото представлено  пресс-службой ЦСКА/Самара
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