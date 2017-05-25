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Пилот ЦСКА/Самара Егор Санин завоевал золото в гонках Чемпионата России в Казани

25 мая 2017 15:53
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Пилот выступил на автомобиле LADA Kalina I в классе «Национальный» и лидировал во всех отборочных заездах, полуфинале и финале!
Гонщик ЦСКА/Самара Егор Санин завоевал золото на 2 этапе Чемпионата России по ралли-кроссу в Казани. Пилот выступил в составе команды LADA Sport ROSNEFT   на автомобиле LADA Kalina I в классе «Национальный» и лидировал во всех отборочных заездах, полуфинале и финале! Вторым к финишу пришел казанский автогонщик Айдар Нуриев из команды Fereks.

Егор Санин – молодой, но уже титулованный спортсмен представляет Самарский филиал ЦСКА с 2016 года. Он уже успел стать чемпионом России и серебряным призёром VI этапа чемпионата Европы по ралли-кроссу в Германии, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара. 


Фото   ЦСКА/Самара
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