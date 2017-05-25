Пилот ЦСКА/Самара Егор Санин завоевал золото в гонках Чемпионата России в Казани
25 мая 2017 15:53
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Егор Санин – молодой, но уже титулованный спортсмен представляет Самарский филиал ЦСКА с 2016 года. Он уже успел стать чемпионом России и серебряным призёром VI этапа чемпионата Европы по ралли-кроссу в Германии, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Фото ЦСКА/Самара
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