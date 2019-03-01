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Первый матч на новом стадионе «Динамо» отменили из-за плохого газона. На открытии должен был присутствовать Путин

1 марта 2019 15:09
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Комиссия пришла к выводу, что травяной покров до конца не сформирован, поэтому игра на таком поле может быть травмоопасной.
Комиссия Российской премьер-лиги признала газон стадиона «Динамо» в Москве непригодным для проведения матча между «Динамо» и «Спартаком», который запланирован на 10 марта, передает meduza.io.

Комиссия пришла к выводу, что травяной покров до конца не сформирован, поэтому игра на таком поле может быть травмоопасной. «Динамо» должно будет провести матч со «Спартаком» на другом стадионе.

Игра «Динамо» и «Спартака» должна была стать первой на стадионе «Динамо» после реконструкции, которая продолжалась 10 лет и обошлась в 9 миллиардов рублей.

Предполагалось, что перед началом первого матча на стадионе будет устроено световое шоу и что его посетят президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. 
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