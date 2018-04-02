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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Первая тестовая игра на стадионе «Самара-Арена» пройдёт 6 мая

2 апреля 2018 21:28
128
В этот день состоится матч ФНЛ, в котором «Крылья Советов» примут «Кубань».
По информации samara_sport, первая тестовая игра на стадионе «Самара-Арена» пройдёт 6 мая.

В этот день состоится матч ФНЛ, в котором «Крылья Советов» примут «Кубань». Ранее сообщалось, что первый тестовый матч состоится 28 апреля. 
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Комментарии



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