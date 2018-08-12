Первая победа "Крыльев Советов" в сезоне, встреча с "Ростовом" закончилась со счетом – 1:0
12 августа 2018 12:56
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Единственный мяч во встрече был забит в компенсированное время первого тайма.
Александр Соболев с линии штрафной с левой ноги красивым ударом отправил мяч в сетку ворот хозяев поля.
В итоге победа – 1:0, которая стала для нашей команды первой в сезоне, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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