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Перед матчем с командой Саудовской Аравии Черчесов консультировался со своим украинским коллегой Шевченко

14 июля 2018 13:56
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Тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко дал наставнику российской команды Станиславу Черчесову несколько советов перед игрой с Саудовской Аравией. По словам Черчесова, они очень пригодились при подготовке к игре.
Перед матчем с командой Саудовской Аравии главный тренер российской сборной Станислав Черчесов консультировался с наставником сборной Украины Андреем Шевченко, передает РБК.

Об этом сам Черчесов рассказал в интервью «Спорт-Экспресс». При этом он поблагодарил украинского коллегу за советы, которые «очень пригодились» при подготовке команды к первому матчу чемпионата мира в России.

«Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу», — сказал Черчесов.

Игра сборных России и Саудовской Аравии была первой на чемпионате мира 2018 года. Встреча проходила на столичном стадионе «Лужники». Матч завершился победой сборной России со счетом 5:0. Два мяча забил Денис Черышев, еще по голу на сво​й счет записали Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.



Фото: Global Look Press


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