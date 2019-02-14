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Павел Мамаев сыграл в футбол в «Бутырке»

14 февраля 2019 20:27
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Игрок «Краснодара» находится под арестом как обвиняемый по делу о хулиганстве.
В СИЗО «Бутырка» прошел любительский футбольный матч с участием Павла Мамаева, передает РБК

Матч проводился на специальном плацу, на котором нанесли разметку и установили табло.

В игре участвовали две команды по шесть человек — пять полевых игроков и один вратарь. В команды вошли только те, кто находится в СИЗО под арестом.

Матч состоял из двух таймов по 20 минут. Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов отмечал, что игру нельзя называть матчем в полном смысле: «Это будет просто прогулка лиц, находящихся под стражей, с элементами физической активности и спорта».

На игру пришли замдиректора ФСИН Валерий Максименко (слева) и глава УФСИН по Москве Сергей Мороз.

После первого тайма Павел Мамаев перешел в команду противника.

Александр Кокорин, который вместе с Мамаевым проходит по делу о хулиганстве, не участвовал в матче. Адвокат Мамаева сообщал, что причиной стало состояние здоровья: у Кокорина болит колено. Адвокат самого Кокорина Татьяна Стукалова помимо травмы называла еще одну причину: «Кокорин Александр согласно действующему контракту с «Зенитом» не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях»

Павел Мамаев оказался единственным, кто вышел на поле в манишке со своей фамилией. Матч было решено провести 14 февраля, в День всех влюбленных, так как «у тех, кто находится в СИЗО, нет возможности поздравить своих любимых в этот день», сообщал замдиректора ФСИН Валерий Максименко. Срок ареста Павла Мамаева и Александра Кокорина был продлен до 8 апреля


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