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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Памятный знак "За участие в проведении ЧМ-2018" получает Тольяттинская "Академия футбола им. Юрия Коноплева"

4 октября 2018 18:04
98
Среди известных выпускников академии: Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин и Илья Кутепов (Спартак).
Памятный знак "За участие в проведении ЧМ-2018" получает легендарная "Академия футбола им. Юрия Коноплева" (Тольятти).

Среди известных выпускников академии: Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин и Илья Кутепов (Спартак), защищавшие честь нашей страны на мировом первенстве, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

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Комментарии



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