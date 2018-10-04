Памятный знак "За участие в проведении ЧМ-2018" получает Тольяттинская "Академия футбола им. Юрия Коноплева"
4 октября 2018 18:04
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Среди известных выпускников академии: Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин и Илья Кутепов (Спартак), защищавшие честь нашей страны на мировом первенстве, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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