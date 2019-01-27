Падение Последнего императора. Завершит ли карьеру Емельяненко?

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Сегодня ранним утром в США состоялся финал Гран-при Bellator в тяжёлом весе, в котором сошлись экс-чемпион Pride Фёдор Емельяненко и действующий чемпион организации Bellator в полутяжёлом весе (93,0 кг) Райан Бейдер. К сожалению, для поклонников Последнего Императора этот поединок не оправдал надежд и откровенно разочаровал…Как ранее сообщал Лайф, Емельяненко, по мнению букмекеров, являлся андердогом, но всё же вера в нокаутирующий удар уроженца Старого Оскола немного нивелировала разницу в нынешнем состоянии соперников.По мнению некоторых экспертов, Фёдор имел наибольшие шансы в дебюте поединка. Об этом, в частности, говорил Лайфу и президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.Гаджиев: "Емельяненко — не фаворит боя, но своей победой не удивит!"Топовый российский боец Владимир Минеев и вовсе считал, что Емельяненко фаворит.— Бейдер — очень серьёзный соперник, поэтому поединок для всех ценителей ММА очень интересный и важный. Хотелось бы, чтобы Фёдор навсегда запомнился победителем. Думаю, что сильная сторона Емельяненко — это его борьба и опыт. Нельзя пропускать тяжёлые удары, используя свои сильные стороны. Ставлю 60% на 40% в пользу Фёдора! — говорил перед поединком Минеев.Но на деле всё оказалось гораздо прозаичнее… Сложно по 30 секундам поединка понять, каким всё же был геймплан Последнего Императора, но в многочисленных превью к бою фанаты и эксперты ММА предсказывали сценарий, согласно которому американский боец будет пытаться с первых же секунд схватки переводить соперника в партер, контролировать, добивать, а Емельяненко будет стараться блокировать тейкдауны, работая с оппонентом в стойке.Но Дарт неприятно удивил фанатов российского атлета. Все вопросы о победителе боя были сняты после первого же удара Райана, ставшего симбиозом левого джеба и хука. Сложно понять, как Последний Император умудрился не заметить этот удар. Но гораздо печальнее от детской ошибки, допущенной Емельяненко, — он попросту отпустил руки. И проблеме этой не один год… Если в былые времена Фёдор мог рассчитывать на свою феноменальную реакцию и скорость, уходя с линии атаки фактически неповреждённым, то сейчас, в 42 года, эти компоненты уже не спасают.Пропустив удар, россиянин упал как подкошенный. На этом можно было останавливать бой, но высокий статус поединка вынудил рефери позволить нанести ещё три добивающих удара по находившемуся в полусознательном состоянии Емельяненко. Остановка рефери поединка не вызывает никаких вопросов, в частности, это признал в прямом эфире "Матч ТВ" член команды россиянина Эдгард Запашный. Но, по мнению экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко, судья должен был дать Фёдору шанс, не останавливая так рано поединок. Сложно, конечно, с Александром согласиться, пересматривая этот эпизод раз за разом…Фёдор Емельяненко вновь проиграл. Ему 42 года, лучшие времена спортивной карьеры россиянина уже позади, оставшись в далёкой Японии. Что будет дальше с Последним Императором, наверное, пока не знает и сам боец. Контракт с организацией Bellator завершён и вряд ли президент компании Скотт Кокер, называющий себя другом россиянина, предложит новое соглашение. По крайней мере в общении с журналистами Кокер излучал неуверенность.— Наша работа — это показывать лучшие бои. Сегодня мы это сделали. Неприятно видеть, как друг получает ущерб. Но когда я увиделся с ним, он сказал, что с ним всё в порядке. Один удар, он не получил серьёзного ущерба. Драться снова? Это ему решать. Наши партнёрские отношения длятся много лет. Фёдор не обязан драться. Он уже всего добился.Емельяненко — величайший тяжеловес в истории. Он 10 лет не знал поражений. Раньше он напоминал мне персонажа фильма "Джеймс Бонд". Он беспощаден в бою и делает работу, русский шпион. Он стойкий и нокаутировал людей. Это он делал долгое время. Для Bellator это честь, что он проводит бои у нас, — отметил Скотт Кокер.Сейчас самый главный вопрос: нужно ли россиянину продолжать? Судя по тому, что мы увидели сегодняшним утром, ответ: нет! Но фанаты ММА не хотят видеть уход из спорта самой главной звезды смешанных единоборств после столь сокрушительного поражения.Возможно, мы понаблюдаем за прощальным поединком Емельяненко против проходимого соперника уже в России, в рамках ивента одного из отечественных промоушенов, к примеру, М-1 Global, Fight Nights Global или АСА. Самый любимый боец президента России Владимира Путина не сможет уйти из спорта, будучи вдребезги разбитым в США. Верим, что нас ждёт хороший финал, пусть и не самый справедливый…