Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛ
7 апреля 2019 15:13
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Ранее никому не удавалось выиграть гонку снайперов восемь раз, семь раз больше всех шайб забрасывал Бобби Халл (в последний сезоне канадца в 1969 году).
Капитан "Вашингтона", 51 раз огорчавший вратарей соперника в нынешнем первенстве, опередил немца Леона Драйзайтля из "Эдмонтона" (50) и канадца Джона Тавареса из "Торонто" (47).
Овечкин - рекордсмен по количеству "Морис Ришар Трофи", который вручается с сезона-1998/99. Больше никто не получал данную награду более двух раз. Из россиян трофей завоевывали Павел Буре (2000, 2001) и Илья Ковальчук (2004).
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров уверенно взял "Арт Росс Трофи" - приз хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков в регулярном чемпионате.
В активе Никиты 128 очков (41 шайба + 87 передач) в 82 играх. Кучеров, забросивший шайбу и сделавший передачу в последнем матче против "Бостона" (6:3), побил рекорд Александра Могильного по количеству набранных очков в одном первенстве среди россиян. Могильный в составе "Баффало" в сезоне-1992/93 набрал 127 очков (76+51).
"Очень рад, что русские парни продолжают доминировать в НХЛ. Особенно приятно, что мой рекорд превзошел именно Никита Кучеров. Слежу за его игрой очень давно и всегда говорил, что у него огромный потенциал. Желаю ему отменного здоровья и надеюсь, что в ближайшем будущем он станет и обладателем Кубка Стэнли, и олимпийским чемпионом", - приводятся слова Могильного в Instagram "Амура", президентом которого является Александр.
Сегодня стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Запад: "Калгари" - "Колорадо", "Сан-Хосе" - "Вегас", "Нэшвилл"- "Даллас", "Сент-Луис" - "Виннипег". Восток: "Тампа" - "Коламбус", "Вашингтон" - "Каролина", "Бостон" - "Торонто" - "Нью-Йорк Айлендерс" - "Питтсбург".
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