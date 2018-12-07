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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Овечкин установил новый рекорд НХЛ

7 декабря 2018 14:10
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33-летний российский хоккеист нанёс 5000 бросков по воротам в 1031 матче, что стало абсолютным рекордом.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, где "Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Аризоной Койотс", Александр Овечкин нанёс два удара по воротам, передает life.ru.

Первый его бросок в этой встрече стал для Овечкина 5000-м в карьере, а понадобился ему для этого 1031 матч, что означает, что россиянин быстрее всех в истории НХЛ достиг этой отметки.

Предыдущий рекорд принадлежал Марселю Дионну. 
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