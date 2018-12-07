Овечкин установил новый рекорд НХЛ
7 декабря 2018 14:10
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Первый его бросок в этой встрече стал для Овечкина 5000-м в карьере, а понадобился ему для этого 1031 матч, что означает, что россиянин быстрее всех в истории НХЛ достиг этой отметки.
Предыдущий рекорд принадлежал Марселю Дионну.
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