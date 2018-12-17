Овечкин установил личный рекорд НХЛ по очкам
17 декабря 2018 15:58
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Овечкин забросил шайбу в матче против "Баффало Сэйбрз", сделав счёт 3:3. В итоге "Кэпиталз" победили со счётом 4:3 по буллитам. А россиянин набрал очки в 14-м матче подряд, что стало для него рекордом.
На данный момент на его счету 23 балла по системе "гол+пас" (17+6). После игры Овечкин признался, что хотел оформить в этой игре хет-трик, чтобы установить исторический рекорд лучшей лиги мира, передаёт "Газета.ру".
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