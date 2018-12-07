Отец Нурмагомедова рассказал, где и когда может пройти бой с Мейвезером
7 декабря 2018 17:19
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— Бой Хабиба с Мейвезером возможен. Флойд сам вышел на связь с нашей командой. Так что это интересно не только обеим сторонам, но и очень серьёзным инвесторам. Поединок может состояться на 30-тысячной "Ахмат-арене" в Грозном 4 мая, — рассказал он.
По словам Нурмагомедова-старшего, если Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицирует Хабиба более чем на девять месяцев, то освободившееся время можно будет потратить на подготовку к бою с Мейвезером, а в турнирах UFC он сможет принять участие только через 11 месяцев. Если срок дисквалификации составит полгода, то Хабиб сможет принять участие в турнире UFC 7 апреля.
Ранее Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мейвезера. Американский боксёр согласился. Российский спортсмен предложил провести поединок в Москве на стадионе "Лужники". Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что проведение этого боя в России невозможно, но выразил готовность организовать поединок в Грозном, если организаторы решат устроить его там.
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