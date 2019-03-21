Остерегайтесь спекуляции с билетами на матчи "Крыльев Советов"!

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Уважаемые болельщики!В связи с УЧАСТИВШИМИСЯ случаями спекуляции убедительно просим Вас приобретать билеты на домашние матчи "Крыльев Советов" ТОЛЬКО на официальном сайте клуба (www.KC-CAMAPA.ru), а также в указанных на сайте билетных кассах.Напоминаем, что билет, купленный официально, не только гарантированно позволит Вам попасть на игру, но и сэкономит Ваши средства, поскольку спекулянты значительно завышают цену – в некоторых случаях более чем в 4 раза.Информацию о случаях спекуляции с билетами на домашние матчи "Крыльев" Вы можете передать по адресу: marketing@ks-samara.com, передает пресс-служба ФК "КС".