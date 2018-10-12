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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Определены даты проведения 1/8 финала Олимп Кубка России

12 октября 2018 17:23
72
1 ноября - «Крылья Советов» - «Краснодар».
Стали известны даты проведения матчей 1/8 финала Олимп Кубка России 2018/19, передает premierliga.ru:

Среда, 31 октября

«Локомотив» - «Енисей»
«Урал» - «Нижний Новгород»
«Оренбург» - «Тюмень»
«Ахмат» - «Арсенал»

Четверг, 1 ноября

«Крылья Советов» - «Краснодар»
«Ростов» - «Зенит»
«Спартак» - «Анжи»

Дата проведения матча «Рубин» - «Динамо» будет определена позднее. 


Фото:   ФК "КС"
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Комментарии



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