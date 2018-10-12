Определены даты проведения 1/8 финала Олимп Кубка России
12 октября 2018 17:23
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Среда, 31 октября
«Локомотив» - «Енисей»
«Урал» - «Нижний Новгород»
«Оренбург» - «Тюмень»
«Ахмат» - «Арсенал»
Четверг, 1 ноября
«Крылья Советов» - «Краснодар»
«Ростов» - «Зенит»
«Спартак» - «Анжи»
Дата проведения матча «Рубин» - «Динамо» будет определена позднее.
Фото: ФК "КС"
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