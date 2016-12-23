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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Определены даты матчей «Крыльев Советов» в марте

23 декабря 2016 13:38
78
Они пройдут 5, 11 и 19 числа.

РФПЛ определила даты мартовских матчей чемпионата России по футболу, которые включают в себя три тура.

В 18-м туре 5 марта (воскресенье) «Крылья Советов» на своем поле примут московский «Локомотив». В Самару железнодорожники приедут сразу после кубковой игры с «Тосно» в 1/4 финала.

11 марта (суббота) в рамках 19-го тура самарцы на выезде сыграют с «Уфой». А 19 марта (воскресенье) пройдет матч 20-го тура «Крылья Советов» - «Ростов», пишет Самру.ру.

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