Определены даты матчей «Крыльев Советов» в марте
23 декабря 2016 13:38
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РФПЛ определила даты мартовских матчей чемпионата России по футболу, которые включают в себя три тура.
В 18-м туре 5 марта (воскресенье) «Крылья Советов» на своем поле примут московский «Локомотив». В Самару железнодорожники приедут сразу после кубковой игры с «Тосно» в 1/4 финала.
11 марта (суббота) в рамках 19-го тура самарцы на выезде сыграют с «Уфой». А 19 марта (воскресенье) пройдет матч 20-го тура «Крылья Советов» - «Ростов», пишет Самру.ру.
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