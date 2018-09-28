Определена дата жеребьевки 1/8 финала Олимп Кубка России
28 сентября 2018 22:47
113
premierliga.ru.
Пары на этой стадии турнира выглядят следующим образом:
«Локомотив» и «Енисей»;
«Динамо» и «Рубин»;
«Краснодар» и «Крылья Советов»;
«Зенит» и «Ростов»;
«Спартак» и «Анжи»;
«Арсенал» и «Ахмат»;
«Урал» и «Нижний Новгород»;
«Урал» и победитель матча «Тюмень» - ПФК ЦСКА (10.10).
Пары на этой стадии турнира выглядят следующим образом:
«Локомотив» и «Енисей»;
«Динамо» и «Рубин»;
«Краснодар» и «Крылья Советов»;
«Зенит» и «Ростов»;
«Спартак» и «Анжи»;
«Арсенал» и «Ахмат»;
«Урал» и «Нижний Новгород»;
«Урал» и победитель матча «Тюмень» - ПФК ЦСКА (10.10).
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
644
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
532
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
505
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7544
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8100
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7844
Спорт в регионе
28 сентября 2018 22:47Определена дата жеребьевки 1/8 финала Олимп Кубка России
В среду, 3 октября, в Доме футбола на Таганке состоится жеребьевка по определению хозяев полей в 1/8 финала Олимп Кубка России сезона-2018/19 гг. Спорт в регионе
112
28 сентября 2018 21:52
1 октября в рамках 9-го тура РПЛ "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Рубином". Матч состоится на "Казань Арене". Спорт в регионе
182
27 сентября 2018 23:59
"Было нелегко, но я рад, что мы победили". Спорт в регионе
363
27 сентября 2018 23:56
В 1/8 финала Кубка России команда Андрея Тихонова сыграет с "Краснодаром". Спорт в регионе
330
27 сентября 2018 09:44
Турнир стал для «Самары» последней проверкой перед стартом сезона. Спорт в регионе
203
27 сентября 2018 00:49
После восьми туров самарцы занимают 13-е место и имеют семь очков. Спорт в регионе
269
26 сентября 2018 10:48
В среду, 26 сентября, команды проведут второй матч. Спорт в регионе
173
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
642
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15574
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
688
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
903
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
896
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1184
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
847
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
894
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1918
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1360
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1511
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1470
Мероприятия