Определена дата жеребьевки 1/8 финала Олимп Кубка России

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Пары на этой стадии турнира выглядят следующим образом:«Локомотив» и «Енисей»;«Динамо» и «Рубин»;«Краснодар» и «Крылья Советов»;«Зенит» и «Ростов»;«Спартак» и «Анжи»;«Арсенал» и «Ахмат»;«Урал» и «Нижний Новгород»;«Урал» и победитель матча «Тюмень» - ПФК ЦСКА (10.10).