Я нашел ошибку
Главные новости: 
Теперь
Россиянину грозит тюрьма за то, что он угостил друзей краденым мороженым life.ru
Молодой человек должен был пройти альтернативную службу в доме-интернате в Саратовской области, но не приехал туда, потому что ему негде было жить.
В России впервые оправдали призывника, не явившегося на службу
В результате наезда пять человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Суд арестовал водителя, сбившего 9 полицейских в Иркутске
Спрос на турпоездки не вырос.
Альянс турагентств: Жаркая погода не погнала россиян на курорты
В рамках сентябрьских торгов реликвиями мирового кино аукционного дома Prop Store также будет представлено ещё несколько сотен лотов.
Куртку Хана Соло из "Звёздных войн" выставили на аукцион за 1,3 млн долларов
97-летний Фомин Дмитрий Яковлевич, как преданный болельщик футбола, посетил три матча Чемпионата на стадионе «Самара Арена»!
В Самаре поздравили самого возрастного болельщика прошедшего ЧМ-2018
Они уничтожили словаков: Определился соперник "Зенита" в Лиге Европы
Они уничтожили словаков: Определился соперник "Зенита" в Лиге Европы
Сегодня подводятся итоги форума, определяются самые сильные проекты.
Дмитрий Азаров сегодня работает на площадке форума iВолга
сегодня  Пятница, 3 августа, 15:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +31 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/08:
USD 63.14
0.58
EUR 73.42
0.31
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Они уничтожили словаков: Определился соперник "Зенита" в Лиге Европы

3 августа 2018 14:35
63
Стал известен соперник санкт-петербургского "Зенита" по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Команда Сергея Семака встретится с минским "Динамо". Клуб из Белоруссии в двухматчевом противостоянии разгромил словацкий клуб "ДАК 1904" со счётом 7:2 (3:1 в гостях и 4:1 дома), передает life.ru.

Тренирует минское "Динамо" бывший капитан сборной страны и экс-игрок московского "Локомотива" Сергей Гуренко. Он принял "Динамо" в 2017 году и сходу едва не прервал гегемонию БАТЭ. Минчане набрали столько же очков и одержали больше побед, но первое место ушло борисовцам за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

В нынешнем сезоне "Динамо" идёт на втором месте в чемпионате, уступая БАТЭ семь очков и имея встречу в запасе.

В Лиге Европы динамовцы успели обыграть ирландский клуб "Дерри Сити" с общим счётом 3:2, а затем победили "ДАК".

Первые матчи третьего раунда состоятся 9 августа, а ответные встречи — 16 августа.




Фото: © Официальный сайт "Динамо Минск" 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
128
2 августа 2018  10:13
Отзывы болельщиков ЧМ-2018 о Самаре
Отзывы болельщиков ЧМ-2018 о Самаре
Они что писали в книгах отзывов интерактивной выставки «Самара 2018» и выставочного стенда города-организатора. ЧМ-2018
210
31 июля 2018  10:52
Болельщики ЧМ-2018 в Самаре предпочли пиво минералке
Болельщики ЧМ-2018 в Самаре предпочли пиво минералке
Меньше всего болельщики покупали безалкогольное пиво. ЧМ-2018
282
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7453
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7960
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7757
Весь список
Спорт в регионе
3 августа 2018  14:35
Они уничтожили словаков: Определился соперник "Зенита" в Лиге Европы
Они уничтожили словаков: Определился соперник "Зенита" в Лиге Европы
  Спорт в регионе
62
3 августа 2018  14:03
Боксёр заявил, что ему не нужны никакие награды, чтобы быть героем для своей страны.
"Верните мир в мою страну!" Боксёр Усик обратился к властям Украины
Боксёр заявил, что ему не нужны никакие награды, чтобы быть героем для своей страны.  Спорт в регионе
87
2 августа 2018  15:29
3 золота, 3 серебра, 4 бронзы.
На чемпионате Европы по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями Ольга Потешкина из Тольятти завоевала 10 медалей
 3 золота, 3 серебра, 4 бронзы.  Спорт в регионе
156
2 августа 2018  10:56
11 августа в Самаре состоится всероссийский День физкультурника
11 августа в Самаре состоится всероссийский День физкультурника
Начало работы спортивных площадок – в 10:00. Спорт в регионе
151
2 августа 2018  10:43
В Самаре стартует заключительный этап Суперлиги по пляжному футболу
В Самаре стартует заключительный этап Суперлиги по пляжному футболу
Все игры пройдут на второй очереди набережной реки Волги. Спорт в регионе
294
1 августа 2018  21:30
Контракт с самарским клубом рассчитан на 2 года.
Голкипер казанского "Рубина" Сергей Рыжиков стал игроком футбольного клуба "Крылья Советов"
Контракт с самарским клубом рассчитан на 2 года.    Спорт в регионе
228
1 августа 2018  17:31
Вход на матчи свободный
В Самаре состоится четвертый этап Чемпионата России по пляжному футболу. Расписание матчей
Вход на матчи свободный.  Спорт в регионе
441
Весь список


Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
582
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
544
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1047
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
821
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
858
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
1021
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1479
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1438
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3135
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2213
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3362
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
661
Весь список

Мероприятия
На улице Куйбышева в Самаре снова представят культурно-развлекательную программу
В выходные дни на улице Куйбышева в Самаре представят культурно-развлекательную программу
"Самарские библиотеки" приглашают в сквер "Три вяза" на интерактивные мероприятия
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда