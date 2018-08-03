Они уничтожили словаков: Определился соперник "Зенита" в Лиге Европы
3 августа 2018 14:35
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Тренирует минское "Динамо" бывший капитан сборной страны и экс-игрок московского "Локомотива" Сергей Гуренко. Он принял "Динамо" в 2017 году и сходу едва не прервал гегемонию БАТЭ. Минчане набрали столько же очков и одержали больше побед, но первое место ушло борисовцам за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных голов.
В нынешнем сезоне "Динамо" идёт на втором месте в чемпионате, уступая БАТЭ семь очков и имея встречу в запасе.
В Лиге Европы динамовцы успели обыграть ирландский клуб "Дерри Сити" с общим счётом 3:2, а затем победили "ДАК".
Первые матчи третьего раунда состоятся 9 августа, а ответные встречи — 16 августа.
Фото: © Официальный сайт "Динамо Минск"
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