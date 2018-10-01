"Он просто безбожник!" Судья ФНЛ заставил игрока срезать религиозный браслет

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Мне скоро 26 лет, я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с тем, что мне запретили играть с православной нитью на запястье. Она у меня с рождения, никогда её не снимал. Вы понимаете, что она для меня значит?!А тут Низовцев сказал: "Либо убирай её, либо на поле не выпущу!" Хотя все играют с такими и сегодня играли. Это просто богохульство! Более того, сам Низовцев её с меня и срезал. Как такое вообще возможно?Инспектор, узнав об этом, удивился и сказал: "Да быть такого не может, нить просто надо было заклеить, как обычно делается. Низовцев — безбожный человек! Должно же быть элементарное уважение к религии человека!" — заявил Тихий в интервью "Матч ТВ".Как выяснилось, речь идёт о комбоскини — греческих узелковых чётках. Такие носили афонские монахи, через русских паломников этот атрибут добрался и до нашей страны, где считается православным аксессуаром.По версии арбитра Низовцева, инцидент выглядел иначе. Судья утверждает, что чётки были надеты не по регламенту и сам он их не срезал.— Есть правила игры, которые не разрешают этого сделать. Футболист долго сопротивлялся. В итоге я сказал: "Либо вы снимаете нить, либо мы начинаем матч без вас". Срезал доктор. Взял ножницы и состриг. Тихий кивал на других футболистов — мол, у них тоже замотаны такие же вещи под лентой. Но ни у кого мы ничего не нашли.Опасность заключается в том, что игрок соперника может зацепить рукой эту верёвку. Она находится на запястье. Палец может застрять, сломаться… Рядом с запястьем проходят вены, их может передавить…— Безбожником меня раньше не называли. Что тут сказать? Бог ему судья… Это его мнение. У меня к нему никаких претензий нет, — заявил Низовцев в интервью "Спорт-Экспрессу".Фото © Wikimedia/