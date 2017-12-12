100

Основная часть олимпийского собрания прошла за закрытыми дверями. Прессу попросили уйти спустя 15 минут после начала. Поездка на эту Олимпиаду вызывает все больше вопросов, ответов на которые даже после обсуждения не нашли.Олимпийское собрание выступило за участие российских спортсменов в Играх под нейтральным флагом. Но состав нашей команды теперь должен определить МОК. Чем он будет руководствоваться – загадка. Даже знаменитые российские спортсмены не могут вспомнить ничего подобного в истории мирового спорта.Как следует из принятого сегодня здесь заявления, Олимпийское собрание призывает уважительно относиться к каждому выбору и оказать поддержку спортсменам. Им там придется не легко. До Игр меньше двух месяцев, но кому стоит к ним готовиться, непонятно. На психологическом состоянии атлетов это, конечно, отразится. Двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков, который после истории с ВАДА тоже пострадал – дисквалифицирован пожизненно, считает: самое неприятное, что тренеров в Корею могут не пустить.Это тот случай, когда надо "сжать зубы" и все равно идти к победе. От этого каждая медаль нашего спортсмена на этой Олимпиаде станет весомее. Олимпийское собрание сегодня утвердило концепцию содействия российским спортсменам. Причем помощь получат и те, кто поедут, и те, кого оставят в России наблюдать.Решение Олимпийского собрания уже поддержали и в Кремле. Несмотря на все огромные усилия по дискредитации российского спорта, наши в Южную Корею все же поедут. Но сколько было потрачено усилий? Мифические царапины на пробирках, доклад Макларена, странный список "Дюшес" беглого Родченкова, которого на Западе, несмотря на диагноз и обвинения, послушали.Но сломить волю спортсменов не удалось. Пока что среди них нет ни одного, кто отказался бы от участия в Олимпиале добровольно. Все готовы сделать максимум для того, чтобы добиться побед. Потенциально поехать в Южную Корею сейчас могут 200 российских атлетов.Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов