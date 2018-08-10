Олимпийская чемпионка Ирина Близнова проведет зарядку в День физкультурника-2018
10 августа 2018 14:47
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Спортивные и интерактивные площадки на Второй очереди набережной реки Волги (от Маяковского до Полевого спуска) откроются для любителей спорта в 10:00, а в 10:20 на главной сцене (Чкаловский спуск) стартует акция «Зарядка с чемпионом». После разминки все желающие смогут сфотографироваться с именитой спортсменкой или взять автограф. Различные региональные спортивные федерации и организации презентуют свои виды спорта, проведут мастер-классы, покажут выступления атлетов. Можно будет узнать информацию
о тренировках, попробовать свои силы, принять участие в соревнованиях и конкурсах, выиграв сувениры и призы. Предусмотрены зоны с бесплатными детскими аттракционами. Запланированы активности от танцевальных и музыкальных клубов, выставка славянской культуры,
легкоатлетический забег, тестовое выполнение испытаний комплекса ГТО.
На мини-футбольных площадках состоится финал городского этапа турнира «Лето с футбольным мячом», а на стритбольных (баскетбол 3 на 3) – соревнования «Оранжевый мяч». На территории пляжа будут представлены площадки по футболу, волейболу, теннису, экстремальным и силовым видам спорта, алтимат-фрисби (летающий диск). По Волге пройдет парусная регата.
Учреждения здравоохранения региона предложат самарцам пройти тестирование и оценить состояние здоровья, получить консультацию специалистов.
На главной сцене (Чкаловский спуск) – выступление творческих коллективов и мастер-классы, награждение заслуженных специалистов отрасли физкультуры и спорта Самарской области.
Торжественная церемония открытия Дня физкультурника – в 11:00.
Дополнительная информация и подробная программа спортивного праздника – на сайте министерства спорта Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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