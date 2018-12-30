Олег Кононенко, болельщик "Крыльев Советов", поздравил с Новым годом прямо из космоса. Видео
30 декабря 2018 13:20
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ЧМ-2018
9 декабря 2018 22:11
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до... ЧМ-2018
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9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
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27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
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Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
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7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
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17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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Спорт в регионе
30 декабря 2018 13:20
Прямо сейчас он находится на Международной космической станции Спорт в регионе
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30 декабря 2018 13:09
Начальник селекционного отдела "Крыльев Советов" Геннадий Голубин подвел итоги первой части РПЛ и рассказал о трансферных планах, ответив на вопросы... Спорт в регионе
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29 декабря 2018 22:00
Помимо президента в матче принимает участие министр обороны Сергей Шойгу, а также хоккеисты Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов. Спорт в регионе
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29 декабря 2018 21:43
На лёд вышли профессиональные хоккеисты основного и молодежного составов. Спорт в регионе
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29 декабря 2018 16:47
Посвященные памяти ведущих спортсменов и тренеров Самарской области. Спорт в регионе
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29 декабря 2018 15:25
Впервые на площади Куйбышева! Спорт в регионе
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29 декабря 2018 13:35
Приглашают жителей и гостей Самарской области. Спорт в регионе
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Видео
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
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23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
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21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
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20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
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15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
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8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
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Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
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7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
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6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
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9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
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27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
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25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
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Мероприятия