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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Олег Кононенко, болельщик "Крыльев Советов", поздравил с Новым годом прямо из космоса. Видео

30 декабря 2018 13:20
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Прямо сейчас он находится на Международной космической станции.
Новогоднее видеопоздравление российского космонавта, болельщика «Крыльев Советов» Олега Кононенко, прямо сейчас находящегося на Международной космической станции, передает пресс-служба ФК "КС".


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