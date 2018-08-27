Объявлен состав сборной России на матч Лиги наций

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Объявление состава сборной России на матчи с Турцией и Чехией началось с небольшого анонса в "Твиттере", где сообщили о возвращении после травмы Георгия Джикии, а также об отсутствии братьев Миранчуков и Фёдора Смолова.А затем на сайте Российского футбольного союза опубликовали полный список от Станислава Черчесова:Вратари: Андрей Лунёв ("Зенит"), Маринато Гилерме ("Локомотив") и Антон Шунин ("Динамо").Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — "Спартак"), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — "Зенит"), Фёдор Кудряшов ("Рубин"), Константин Рауш ("Динамо"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Андрей Семёнов ("Ахмат") и Марио Фернандес (ЦСКА).Полузащитники: Роман Зобнин ("Спартак"), Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба — "Краснодар"), Алексей Ионов (ФК "Ростов"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит"), Денис Черышев ("Валенсия"), Антон Швец ("Ахмат"), Руслан Камболов и Павел Могилевец (оба — "Рубин").Нападающие: Дмитрий Полоз ("Рубин"), Артём Дзюба, Антон Заболотный (оба — "Зенит").Первый матч в Лиге наций подопечные Станислава Черчесова проведут против сборной Турции 7 сентября в Трабзоне. Контрольный матч с командой Чехии состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.3 сентября команда соберётся на базе в Новогорске, где начнёт подготовку к этим играм.