«Обсуждение вопроса еще идет», — МОК отложил до завтра решение по восстановлению ОКР
24 февраля 2018 19:16
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По данным агентства, в настоящее время заседание по этому вопросу проводит исполком комитета. «Специальная группа представила свою позицию. Встреча продолжается. Завтра исполком соберется в 8 утра, обсуждение вопроса еще идет», — сказал Адамс.
Ранее, 22 февраля, ОКР заявил о выплате $15 млн для снятия временного отстранения от участия в зимней Олимпиаде-2018.
МОК 5 декабря приостановил деятельность ОКР и отстранил российских спортсменов, которых уличили в употреблении допинга, от участия в зимних Играх в Пхёнчхане. В начале февраля МОК допустил частичное или полное восстановление ОКР в правах до конца Игр-2018. Для того чтобы на церемонии закрытия 25 февраля россияне смогли пройти под национальным флагом, ОКР должен соблюдать условия отстранения.
Фото: Reuters
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