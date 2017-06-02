Областной турнир «Лето с футбольным мячом» открывается в Самаре
2 июня 2017 10:12
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3 июня, 10.00, футбольное поле ССК «Виктория» (г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 17а) – состоится большой спортивный праздник по случаю открытия областного турнира «Лето с футбольным мячом». В этом году турнир посвящен предстоящему Чемпионату Мира по футболу - 2018. Футболисты выйдут на матчи в майках с логотипами Чемпионата.
В 12.00 праздник спорта продолжится в Железнодорожном районе г.о. Самара по адресу: ул. Никитинская, 53.
В 2017 году соревнования пройдут в 3 этапа с июня по август:
1 этап – 3 июня по 16 июля – соревнования во всех городских округах и муниципальных районах Самарской области;
II этап – 17 июля по 20 августа – групповые и зональные соревнования;
На территории муниципалитетов проводятся яркие спортивные праздники с награждением победителей и культурной программой.
Финал турнира пройдет 26 августа. Зрителями спортивного праздника традиционно становятся около 2 000 участников, болельщиков, тренеров, родителей. В рамках финала кроме соревнований для участников турнира организуется серия специальных мероприятий: мастер-классы с игроками ПФК «Крылья Советов», дружеский матч между командой организаторов и игроков, выступления спортивных и творческих коллективов, культурно-развлекательная программа.
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