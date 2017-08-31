Новый учебный год в Самарской области откроет Футбольный урок о ЧМ-2018

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1 сентября, во Всероссийский день знаний, во всех 11 городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России пройдут Футбольные уроки, подготовленные АНО «Оргкомитет «Россия-2018» совместно с FIFA.Школьники познакомятся с историей турниров FIFA и деталями подготовки России к крупнейшему футбольному турниру планеты. Яркую интерактивную презентацию для слушателей урока проведут волонтеры Оргкомитета и участники программы «Городские волонтеры».Центрами проведения футбольного урока в Самаре были выбраны городские школы №77, №57 и №7. Торжественные линейки в этих учебных заведениях начнутся с приветствия почетных гостей.После проведения самого урока учеников ждет спортивная программа. Планируется участие Послов Самары, города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ и представителей ПФК «Крылья Советов».Волонтеры проведут футбольный урок еще в 160 школах и 20 колледжах Самары. Материалы и инструкции для проведения футбольного урока получили все без исключения школы региона.Фото НИА "Самара".