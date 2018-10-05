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Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович представлен команде

5 октября 2018 15:57
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В разные годы 50-летний специалист возглавлял
Сегодня днем председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин, генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков и директор по развитию Александр Шикунов представили команде нового главного тренера – черногорского специалиста Миодрага Божовича.

Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола.

В разные годы 50-летний специалист возглавлял "Амкар", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и тульский "Арсенал".

Также Миодраг был главным тренером нескольких зарубежных клубов, последним из которых была "Црвена Звезда", с которым Божович стал Чемпионом Сербии, передает пресс-служба ФК "КС".


Фото:    пресс-служба ФК "КС"

 
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