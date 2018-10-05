Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович представлен команде

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хорошо известен российским любителям футбола.В разные годы 50-летний специалист возглавлял "Амкар", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и тульский "Арсенал".Также Миодраг был главным тренером нескольких зарубежных клубов, последним из которых была "Црвена Звезда", с которым Божович стал Чемпионом Сербии, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"