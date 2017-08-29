Новокуйбышевская спортсменка стала двукратным призером первенства мира по плаванию
29 августа 2017 17:31
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В эстафете 4 по 200 метров вольным стилем команда России (Ирина Кривоногова, Полина Невмовенко, Василисса Буйная, Анастасия Кирпичникова) выиграли серебряные награды, установив новый юношеский рекорд Европы (7 минут 57,33 секунды).
На дистанции 200 метров вольным стилем Ирина Кривоногова завоевала бронзовую награду с результатом 1 минута 58,51 секунды, сообщает пресс-служба облправительства.
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