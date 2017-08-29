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Новокуйбышевская спортсменка стала двукратным призером первенства мира по плаванию
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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Новокуйбышевская спортсменка стала двукратным призером первенства мира по плаванию

29 августа 2017 17:31
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В Индианаполисе (США) завершилось первенство мира по плаванию. В нем принимали участие более 600 спортсменов (девушки 14-17 лет, юноши 15-18 лет) из 93 стран.
В Индианаполисе (США) завершилось первенство мира по плаванию. В нем принимали участие более 600 спортсменов (девушки 14-17 лет, юноши 15-18 лет) из 93 стран. В составе сборной РФ две медали завоевала Ирина Кривоногова из Новокуйбышевска.

В эстафете 4 по 200 метров вольным стилем команда России (Ирина Кривоногова, Полина Невмовенко, Василисса Буйная, Анастасия Кирпичникова) выиграли серебряные награды, установив новый юношеский рекорд Европы (7 минут 57,33 секунды).

На дистанции 200 метров вольным стилем Ирина Кривоногова завоевала бронзовую награду с результатом 1 минута 58,51 секунды, сообщает пресс-служба облправительства. 
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