Новое золото принесла ЦСКА/Самара спортсменка Дарья Вдовина на российских соревнованиях по стрельбе
17 февраля 2017 10:24
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В Ижевске (Удмуртская Республика) с 12 по 19 февраля проходит Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.
Во второй день состязаний на Всероссийских соревнованиях женщины распределили места в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров».
Спортсменка ЦСКА/Самара, мастер спорта международного класса, призёр международных соревнований и финалистка Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро Дарья Вдовина, заняла первое место.
В квалификации Дарья показала результат 580 очков из 600 возможных, а в финале победила с большим преимуществом в 2.5 очка, попав 455.7. Второе место заняла мастер спорта международного класса из Оренбургской области Татьяна Харькова, третьей стала мастер спорта международного класса из Ярославской области Анастасия Галашина, сообщает ЦСКА/Самара.
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