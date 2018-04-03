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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

«Нова» начала борьбу за плей-офф с победы

3 апреля 2018 18:51
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«Белогорье» — «Нова» — 1:3.
31 марта в первом матче за 5-8 место плей-офф чемпионата России Суперлиги сезона 2018 по волейболу среди мужских команд «Нова» встречалась с командой «Белогорье» (Белгород). В четырех партиях сильнее оказались наши волейболисты: «Белогорье» — «Нова» (Самарская область) — 1:3 (24:26, 25:21, 11:25, 22:25).

Ответный матч состоится 6 апреля и начнется в 18.00. Вход зрителей будет осуществляться по бесплатным билетам. Билеты можно будет получить в «МТЛ Арене» в день игры с 12.00 и непосредственно перед матчем, передает «СО» ОНЛАЙН
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