«Нова» дала бой питерскому «Зениту»
4 ноября 2018 23:18
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Расстроенная «Нова» и не заметила как мастеровитый «Зенит» уже в начале второй партии убежал вперед – 8:3. Спохватившись, волжане организовали мощное сопротивление сопернику. Игра пошла на встречных курсах. Брейковых очков практически не было. Обе команды бились на равных. К сожалению, спад у «Новы» в начале сета, оказался решающим фактором в этой партии – 20:25.
А вот третий сет волжане провели на одном дыхании, что позволило «Нове» продержать на равных с амбициозным соперником вплоть до концовки сета. Динамика счета говорит сама за себя – 6:6, 9:9, 14:14, 18:18, 22:22. Такое старание не могло не дать результата. Эйс Свентицкиса и ошибка Панкова принесли волжанам победу в третьей партии – 25:23.
К сожалению, после равного дебюта в четвертом сете, в середине партии «Зенит» вновь вынудил «Нову» проиграть несколько важных мячей подряд. Счет 9:9 превратился сначала в 12:14, а затем и 13:18. Отыграть такой отрыв у грозного соперника волжане уже не смогли – 19:25.
Константин Брянский, главный тренер ВК «НОВА» (Самарская область):
- Если говорить о сегодняшнем матче, то всегда приятно завершить турнир на приятной ноте, хорошей игрой. Зал нас поддерживал, что приятно. И ребята были настроены на борьбу. Да, хотелось бы показать более качественный волейбол, но не все у нас получалось, играли мы с перепадами. Возможно, сказалась усталость. Но матч, в любом случае, получился интересным.
Александр Климкин, главный тренер ВК «Зенит» (Санкт-Петербург):
- Конечно, мы рады, что победили. Но концовки партий получились нервными, и над этим надо еще поработать. Ведя пять-шесть очков и позволять соперниками сравнивать счет – для нашего уровня недопустимо. В целом же я доволен, как провели полуфинал. Обошлись без тяжелых пятисетовых матчей. Так что – все хорошо, передает пресс-служба ВК "Нова".
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