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«Нова» дала бой питерскому «Зениту»

4 ноября 2018 23:18
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В матче решалась судьба единственной путевки в «Финал четырех» Кубка России.
Несмотря на блестящую игру «Новы» в Новосибирске, фаворитами встречи не без оснований считались питерцы. И все же волжане были близки, к тому, чтобы сотворить главную сенсацию полуфинального этапа Кубка России. В первой партии на площадке большей частью шла равная борьба за каждый мяч. «Нова» старалась не допускать спадов, «Зенит» действовал первым номером. Волжане оступились только однажды, когда у питерцев на подачу вышел Камеха. Мощная подача последнего заставила дрогнуть «Нову» и отпустить соперника на значительное расстояние – 6:11. Преодолев спад, волжане вцепились в мяч и непозволили зенитовцам развить свой успех, но и сократить отставание смогли не сразу – 14:20. Только в концовке партии после нескольких эйсов от Шкулявичуса, Бирюкова и Съёмщикова счет на площадке сравнялся – 23:23. А вот дожать ситуацию не получилось. Сначала Грозер организовал блок-аут, а поставил точку эйс Волкова – 23:25.

Расстроенная «Нова» и не заметила как мастеровитый «Зенит» уже в начале второй партии убежал вперед – 8:3. Спохватившись, волжане организовали мощное сопротивление сопернику. Игра пошла на встречных курсах. Брейковых очков практически не было. Обе команды бились на равных. К сожалению, спад у «Новы» в начале сета, оказался решающим фактором в этой партии – 20:25.

А вот третий сет волжане провели на одном дыхании, что позволило «Нове» продержать на равных с амбициозным соперником вплоть до концовки сета. Динамика счета говорит сама за себя – 6:6, 9:9, 14:14, 18:18, 22:22. Такое старание не могло не дать результата. Эйс Свентицкиса и ошибка Панкова принесли волжанам победу в третьей партии – 25:23.

К сожалению, после равного дебюта в четвертом сете, в середине партии «Зенит» вновь вынудил «Нову» проиграть несколько важных мячей подряд. Счет 9:9 превратился сначала в 12:14, а затем и 13:18. Отыграть такой отрыв у грозного соперника волжане уже не смогли – 19:25.

Константин Брянский, главный тренер ВК «НОВА» (Самарская область):

- Если говорить о сегодняшнем матче, то всегда приятно завершить турнир на приятной ноте, хорошей игрой. Зал нас поддерживал, что приятно. И ребята были настроены на борьбу. Да, хотелось бы показать более качественный волейбол, но не все у нас получалось, играли мы с перепадами. Возможно, сказалась усталость. Но матч, в любом случае, получился интересным.

Александр Климкин, главный тренер ВК «Зенит» (Санкт-Петербург):

- Конечно, мы рады, что победили. Но концовки партий получились нервными, и над этим надо еще поработать. Ведя пять-шесть очков и позволять соперниками сравнивать счет – для нашего уровня недопустимо. В целом же я доволен, как провели полуфинал. Обошлись без тяжелых пятисетовых матчей. Так что – все хорошо, передает пресс-служба ВК "Нова". 
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