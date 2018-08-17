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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Ног-то больше! Турецкий клуб продал футболистов и купил коз

17 августа 2018 20:50
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Клуб продал 18 футболистов молодёжного состава, заработав примерно 2,2 тысячи евро.
Турецкий футбольный клуб "Гулспор" отметился самой неожиданной трансферной политикой в этом межсезонье, передает life.ru.

Руководство команды приняло волевое решение расстаться с рядом игроков из-за финансовых трудностей.

Клуб продал 18 футболистов молодёжного состава, заработав примерно 2,2 тысячи евро.

Вырученные средства "Гулспор" инвестировал в десять коз.

В клубе рассчитывают уже в ближайшее время отбить на козьем молоке порядка 728 евро.

Деньги пойдут на первоочередные нужды клуба, играющего в низших турецких дивизионах.

Президент "Гулспора" Кэнан Бьюклебеб уверен, что неожиданное решение не только поможет со временем увеличить доходы, но и поспособствует росту экономики страны. 
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