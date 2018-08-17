Ног-то больше! Турецкий клуб продал футболистов и купил коз

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Руководство команды приняло волевое решение расстаться с рядом игроков из-за финансовых трудностей.Клуб продал 18 футболистов молодёжного состава, заработав примерно 2,2 тысячи евро.Вырученные средства "Гулспор" инвестировал в десять коз.В клубе рассчитывают уже в ближайшее время отбить на козьем молоке порядка 728 евро.Деньги пойдут на первоочередные нужды клуба, играющего в низших турецких дивизионах.Президент "Гулспора" Кэнан Бьюклебеб уверен, что неожиданное решение не только поможет со временем увеличить доходы, но и поспособствует росту экономики страны.