Никаких судейских ошибок! Система VAR появится в Лиге чемпионов уже в феврале

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— Мы готовы использовать VAR раньше, чем первоначально планировалось. Мы убеждены, что это принесёт пользу, так как окажет ценную помощь должностным лицам и позволит сократить количество неправильных решений, — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.В 2019 году VAR будут использовать в финале Лиги Европы и Лиги наций, а также во время финальной части юношеского чемпионата Европы.Система VAR дебютировала на чемпионате мира в России. Она сразу же хорошо себя зарекомендовала: благодаря ей удалось пресечь симуляции в штрафной площади и назначать пенальти за нарушения, скрывшиеся от взора арбитров.