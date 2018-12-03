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Никаких судейских ошибок! Система VAR появится в Лиге чемпионов уже в феврале

3 декабря 2018 22:30
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УЕФА принял решение ввести использование видеоповторов, не дожидаясь следующего сезона.
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций вводит систему VAR уже в этом розыгрыше Лиги чемпионов. На сегодняшнем заседании было принято решение не ждать начала следующего сезона, а начать использовать видеоповторы уже со стадии 1/8 финала, которая стартует в феврале 2019 года, передает life.ru.

— Мы готовы использовать VAR раньше, чем первоначально планировалось. Мы убеждены, что это принесёт пользу, так как окажет ценную помощь должностным лицам и позволит сократить количество неправильных решений, — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

В 2019 году VAR будут использовать в финале Лиги Европы и Лиги наций, а также во время финальной части юношеского чемпионата Европы.

Система VAR дебютировала на чемпионате мира в России. Она сразу же хорошо себя зарекомендовала: благодаря ей удалось пресечь симуляции в штрафной площади и назначать пенальти за нарушения, скрывшиеся от взора арбитров. 
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