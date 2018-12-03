Никаких судейских ошибок! Система VAR появится в Лиге чемпионов уже в феврале
3 декабря 2018 22:30
48
— Мы готовы использовать VAR раньше, чем первоначально планировалось. Мы убеждены, что это принесёт пользу, так как окажет ценную помощь должностным лицам и позволит сократить количество неправильных решений, — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
В 2019 году VAR будут использовать в финале Лиги Европы и Лиги наций, а также во время финальной части юношеского чемпионата Европы.
Система VAR дебютировала на чемпионате мира в России. Она сразу же хорошо себя зарекомендовала: благодаря ей удалось пресечь симуляции в штрафной площади и назначать пенальти за нарушения, скрывшиеся от взора арбитров.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
370
27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
614
26 октября 2018 22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. ЧМ-2018
476
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7643
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8187
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7936
Спорт в регионе
3 декабря 2018 22:30
УЕФА принял решение ввести использование видеоповторов, не дожидаясь следующего сезона. Спорт в регионе
47
3 декабря 2018 12:40
Он является отборочным стартом к Кубку мира по самбо. Спорт в регионе
141
3 декабря 2018 12:26
В нем участвовали спортсмены 1997 года рождения и старше. Спорт в регионе
136
2 декабря 2018 22:59
Валерий Карпин после игры с ЦСКА (0:0) рассказал, согласится ли он перенести матч 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», если температура в Самаре 8 декабря... Спорт в регионе
407
2 декабря 2018 16:47
Благодаря этой победе наша команда укрепилась на втором месте в таблице. Спорт в регионе
423
1 декабря 2018 19:16
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов объяснил решение отказаться от участия в матче 16-го тура чемпионата России против... Спорт в регионе
544
1 декабря 2018 18:05
Учитывая динамику понижения температуры к началу матча, было принято решение о переносе матча. Спорт в регионе
510
Видео
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
344
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
667
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
590
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1028
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1122
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1061
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
954
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
898
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1308
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1698
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1732
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2915
Мероприятия