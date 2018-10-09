"Немецкий знаем". Черчесов рассказал о желании возглавить "Баварию"
9 октября 2018 14:11
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— В главной команде страны я уже работаю, в "Спартаке" работал. Как бы сказал Чапаев, языки надо знать. Так как мы знаем немецкий язык, то, чтобы легче работать, я бы, наверное, выбрал "Баварию" из Мюнхена. Это чтобы прийти и работать, а не с переводчиком бегать, — рассказал он в интервью Владимиру Познеру на Первом канале.
С апреля 2018 года тренером мюнхенского клуба является Нико Ковач, как сообщают СМИ, на тренировках он предпочитает общаться на хорватском языке.
Напомним, ранее Черчесов завёл страничку в "Инстаграме", однако вести этот аккаунт будет не он, а его помощники.
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