Названа дата боя Нурмагомедова с Макгрегором

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Бой между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится 6 октября в США. Об этом сообщается на официальной странице Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в "Твиттере".Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов давно ищет встречи с ирландцем. На встрече с поклонниками в Баку он заявил, что уничтожит его в партере. Однако лишь недавно звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор согласился на условия боя с россиянином, которые предложили в UFC.Как сообщал Лайф, одновременно с принятием решения о бое американский суд приговорил Конора Макгрегора к исправительным работам за хулиганство и порчу чужого имущества. Тогда спортсмен в компании своих друзей напал на автобус с другими бойцами UFC и выбил в нём стёкла.Напомним, в своей профессиональной карьере Хабиб Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения. Он выиграл 26 боёв и стал обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе. Этот же титул когда-то принадлежал и Макгрегору. Также он был и чемпионом UFC в полулёгком весе. В его активе 24 боя, 21 из которых закончились его победой, трижды ирландец потерпел поражение.