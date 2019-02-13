Настоящий антирекорд! Сборная Кувейта по хоккею пропустила 219 шайб за 4 игры
13 февраля 2019 22:32
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За четыре игры в турнире "Дети Азии" на Сахалине хоккейная сборная Кувейта пропустила 219 шайб, сообщает life.ru со ссылкой на агентство SakhalinMedia.
Как отмечается, спортсмены из Кувейта впервые встали на коньки меньше месяца назад. Первая встреча прошла с хоккеистами из Дальневосточного федерального округа, которые обыграли гостей со счётом 60:0. Такой результат решили списать на акклиматизацию иностранных хоккеистов.
Однако во время встречи с Сибирским федеральным округом кувейтцы ухудшили свой результат и проиграли 0:77. В третьей игре, уже с сахалинской сборной, ребята проиграли 0:28. На этой игре местные болельщики решили поддержать зарубежных гостей и запустили в соцсетях хештег #gokuwait.
В своей последней игре сборная Кувейта встретилась с японцами, и матч закончился со счётом 54:0 в пользу команды из Японии.
После окончания матча сборную Кувейта наградили медалями под бурные аплодисменты зрителей.
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