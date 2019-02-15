Наставником команды пляжного футбола "Крылья Советов" стал Эмиль Джабаров

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Наставником команды стал, ранее работавший в подмосковном "Новаторе".В 2014 Джабаров выигрывал чемпионат и Кубок России с "Ротором-Волгоград", в 2016 - серебро с командой Санкт-Петербурга, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО