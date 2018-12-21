Наши тхэквондисты завоевали две медали на чемпионате России в Рязани
21 декабря 2018 17:57
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В Рязани проходит чемпионат России по тхэквондо.
Около 500 участников из 46 регионов.
У представителей Самарской области - 2 бронзовые награды.
Их завоевали Борис Краснов (весовая категория 68 кг) и Рафаиль Аюкаев (свыше 87 кг), передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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