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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Наша теннисистка Дарья Касаткина впервые в своей карьере завоевала Кубок Кремля

20 октября 2018 23:04
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В финальной встрече спортсменка из Тольятти в трех партиях победила теннисистку из Туниса
Наша теннисистка Дарья Касаткина одержала очередную победу и впервые в своей карьере завоевала Кубок Кремля, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

В финальной встрече спортсменка из Тольятти в трех партиях победила теннисистку из Туниса Онс Жабер. Поздравляем! 
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20 октября 2018  23:04
В финальной встрече спортсменка из Тольятти в трех партиях победила теннисистку из Туниса
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