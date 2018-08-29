Наш легендарный тренер Николай Федорович Петров получил золотой пояс дзюдоиста
29 августа 2018 23:57
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Это подарок от Федерации дзюдо России на 80-ти летие, которое он отметил 4 августа.
"Мне очень приятно такое внимание. Хочу сказать спасибо и Дмитрию Азарову, который поздравлял меня ранее", - сказал Николай Федорович, передает пресс-служба минспорта СО.
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