Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн признан самым дорогим футболистом в мире

Вторую и третью строчки заняли играющие за «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар (€195,7 млн) и француз Киллиан Мбаппе (€186,5 млн).При расчете принимались во внимание такие факторы, как возраст игрока, продолжительность действующего контракта с клубом, игровые показатели (частота появления на поле и голы), роль в команде, уровень чемпионатов.В топ-10 самых дорогих игроков также вошли Лионель Месси из «Барселоны» (€184,2 млн), Мохаммед Салах из «Ливерпуля» (€171,3 млн), Деле Алли из «Тоттенхэма» (€171 млн), Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити» (€167,2 млн), Антуан Гризманн из «Атлетико» (€164,5 млн), Паоло Дибала из «Ювентуса» (€164,2 млн) и Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед» (€163,4 млн).Действующий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду занял в списке 24-ю строчку (€103,4 млн).24-летний Гарри Кейн — воспитанник академии «Тоттенхэма». В сезоне 2009/10 он выступал за клубную команду до 18 лет. В том же сезоне дважды попал в заявку основной команды на матчи Кубка лиги. В матчах Премьер-лиги впервые появился в начале сезона 2012/13. За время пребывания в «Тоттенхэме» Кейн несколько раз отдавался в аренду. Играл за «Лейтон Ориент», «Миллуолл», «Норвич Сити», «Лестер Сити».