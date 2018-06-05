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Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн признан самым дорогим футболистом в мире
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Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн признан самым дорогим футболистом в мире

5 июня 2018 19:51
Его трансферная стоимость оценивается в €201 млн.
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн назван самым дорогим футболистом в мире по версии журнала Football Observatory, который выпускается Международным центром изучения спорта (CIES). Трансферная стоимость Кейна оценивается в €201,2 млн, информирует РБК.

Вторую и третью строчки заняли играющие за «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар (€195,7 млн) и француз Киллиан Мбаппе (€186,5 млн).

При расчете принимались во внимание такие факторы, как возраст игрока, продолжительность действующего контракта с клубом, игровые показатели (частота появления на поле и голы), роль в команде, уровень чемпионатов.

В топ-10 самых дорогих игроков также вошли Лионель Месси из «Барселоны» (€184,2 млн), Мохаммед Салах из «Ливерпуля» (€171,3 млн), Деле Алли из «Тоттенхэма» (€171 млн), Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити» (€167,2 млн), Антуан Гризманн из «Атлетико» (€164,5 млн), Паоло Дибала из «Ювентуса» (€164,2 млн) и Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед» (€163,4 млн).

Действующий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду занял в списке 24-ю строчку (€103,4 млн).

24-летний Гарри Кейн — воспитанник академии «Тоттенхэма». В сезоне 2009/10 он выступал за клубную команду до 18 лет. В том же сезоне дважды попал в заявку основной команды на матчи Кубка лиги. В матчах Премьер-лиги впервые появился в начале сезона 2012/13. За время пребывания в «Тоттенхэме» Кейн несколько раз отдавался в аренду. Играл за «Лейтон Ориент», «Миллуолл», «Норвич Сити», «Лестер Сити».


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