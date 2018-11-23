Надсон: Божович изменил тренировки, тактику и питание в «Крыльях Советов»

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«Что изменилось в «Крыльях» с приходом Божовича? Тренировки стали более интенсивными. В последних матчах мы уже прибавили – играем на равных с любым соперником. Даже если уступали, то выглядели убедительно. Мы были лучше «Зенита». Имели три отличные возможности, чтобы забить, а соперник реализовал единственный момент. «Краснодару» в Кубке уступили только на 111-й минуте, хотя шансы были и у нас. Важно, что теперь мы не отсиживаемся в обороне, а создаём моменты у ворот соперника.Не комфортнее ли мне как защитнику, когда вся команда помогает обороне? Нет. Лучше, когда мы контролируем мяч. Пока он у нас, мы не пропустим. А когда ты постоянно обороняешься, то устаёшь. Для защитника лучше, когда его команда помнит про атаку.При Божовиче изменилось и питание? Еда стала полезнее – без сладкого, майонеза и прочего. Так питаются профессионалы», — сказал Надсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.